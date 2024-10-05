Нарушения безопасности на ядерном объекте в Селлафилде привели к уязвимости ИТ-систем и штрафу от регулятора

Британский ядерный регулятор оштрафовал крупнейший британский объект атомной энергетики, расположенный в Селлафилде (в графстве Камбрия, на северо-западе Англии), на 332 500 фунтов стерлингов ($436 290) за систематическое нарушение правил безопасности, что привело к уязвимости ИТ-систем.