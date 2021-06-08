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Премьер Эстонии: русский язык из школ нацменьшинств изгонят не позднее 2035 года

Премьер Эстонии: русский язык из школ нацменьшинств изгонят не позднее 2035 года

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Партия реформ) подтвердила, что данное ею Министерству образования и науки задание составить план действий относительно школ нацменьшинств можно считать подготовкой к изгнанию из них русского языка, пишет err.

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