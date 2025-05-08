ChatGPT сводит людей с ума

Технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, созданные компанией OpenAI, вызывают растущую озабоченность среди специалистов, которые отмечают потенциальную угрозу для психического здоровья пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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