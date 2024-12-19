Состоялась светская премьера комедии «Постучись в мою Тверь»

Картина выйдет на российские экраны 1 января. Наталья Бочкарева, Павел Прилучный, Любава Долински, Алексей Гаврилов предоставлено Пресс-службойФильм представили исполнитель главной роли Павел Прилучный, актеры Наталья Бочкарева, Дмитрий Власкин, Павел Комаров, Алексей Гаврилов, Алиса Стасюк, Анастасия Буткова, Антон Даниленко, Любава Долински и Сергей Коломоец, режиссер Симон Багдасарян, а также продюсер Гевонд Андреасян.
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