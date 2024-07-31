- Разве это важно?! У них вон какие Достижения! Вон какая История! Вон какая Цивилизация! А вы про ерунду.
Зачем вы акцентируете что они там педики?!
Комментарии
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владимир рябченко
Пидоры - это норма??? 2%... А знать желательно, чтобы не подать руки и не испачкаться... Вдруг ЭТО заразно... СПИД какой-никакой...
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17 час.
Одиссей
"Наукой доказано, что присутствие 1-2% таких особей в социуме – норма." На самом деле - 3-5%.. Читаем О.Вейнингера "Пол и характер". В норме - это просто врожденное уродство, если говорить "в лоб" и неполиткорректно.. Никого ж не удивляет рождение гермафродитов. А ЭТИ - те же гермафродиты, но с дифференциально выраженными первичными половыми признаками. другое дело - и тут автор совершенно прав - что ВОЗ перевел это уродство в разряд нормы. А потом началась пропаганда ТАКОГО образа жизни. Но тут уж все знают и видят, до чего все докатилось. ИМХО, это результат стараний неких сил по сокращению населения Земли.
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12 час.
М
Мария
Мед. статистика показывает, что приобретённые пороки количественно превышают врождённые на порядок! Стало быть, в подавляющем большинстве, пидорство приобретается в процессе растления. Надо сделать всё, чтобы растление остановить. Сталин дураком не был, при нём была статья за мужеложество.
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6 час.
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