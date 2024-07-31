Зачем вы акцентируете что они там педики?!

Одиссей

"Наукой доказано, что присутствие 1-2% таких особей в социуме – норма." На самом деле - 3-5%.. Читаем О.Вейнингера "Пол и характер". В норме - это просто врожденное уродство, если говорить "в лоб" и неполиткорректно.. Никого ж не удивляет рождение гермафродитов. А ЭТИ - те же гермафродиты, но с дифференциально выраженными первичными половыми признаками. другое дело - и тут автор совершенно прав - что ВОЗ перевел это уродство в разряд нормы. А потом началась пропаганда ТАКОГО образа жизни. Но тут уж все знают и видят, до чего все докатилось. ИМХО, это результат стараний неких сил по сокращению населения Земли.