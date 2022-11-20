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Президент NAIZA о турнире в Актобе: «Это наш финальный ивент этого года»

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о ивенте лиги в Актобе: «Это будет почти недельная программа разных спортивных состязаний, так же проведем бизнес форум 5Q c участием именитых спикеров для предпринимателей города Актобе и области.

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