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Регионы России

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РФБ: федерации получают указания по нежелательности игр с Россией

РФБ: федерации получают указания по нежелательности игр с Россией

Руководитель департамента национальных и резервных сборных Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Моня в интервью «Спорт-Экспресс» сообщил, что никаких серьёзных ожиданий от предстоящего заседания Федерации международной баскетбольной ассоциации (ФИБА) в декабре не имеет.

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