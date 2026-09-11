РФБ: федерации получают указания по нежелательности игр с Россией

Руководитель департамента национальных и резервных сборных Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Моня в интервью «Спорт-Экспресс» сообщил, что никаких серьёзных ожиданий от предстоящего заседания Федерации международной баскетбольной ассоциации (ФИБА) в декабре не имеет.
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