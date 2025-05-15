❗️⚡️Режим прекращения огня введён российской стороной на фронтах специальной военной операции в рамках жеста доброй воли в преддверии мирных переговоров, которые стартуют сегодня в Стамбуле.
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❗️⚡️Режим прекращения огня введён российской стороной на фронтах специальной военной операции в рамках жеста доброй воли в преддверии мирных переговоров, которые стартуют сегодня в Стамбуле.