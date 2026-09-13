Инспекторов МАГАТЭ уведомят об атаках ВСУ на учебный центр ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено проинформировать своих инспекторов о случаях обстрелов учебного центра на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), совершённых Вооружёнными силами Украины (ВСУ).
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