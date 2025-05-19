Премьер Австралии сообщил о передаче Украине списанных танков Abrams

Они находятся в пути, сказал Энтони Альбанезе на онлайн-брифинге. «Мы также готовы рассмотреть любое предложение „коалиции желающих“ о направлении миротворческого контингента на Украину после того, как там будет установлен мир», — подчеркнул политик.