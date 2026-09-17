Фетисов: ISU хочет принудить фигуристов согласиться на малоприемлемые условия

Международный союз конькобежцев (ISU) отказывает в допуске к соревнованиям нескольким ведущим российским фигуристам, стремясь вынудить их согласиться на невыгодные условия участия в турнирах, заявил депутат фракции «Единая Россия», двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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