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БИБИРЕВО наш дом

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Свежие комментарии

Голубика и шпинат появились на прилавках ярмарки в Бутырском

Благодаря тому, что зима и весна в этом году были теплыми, у жителей Бутырского уже в мае появилась возможность попробовать фрукты, овощи и ягоды, которые обычно появляются на прилавках ярмарок лишь с наступлением лета.

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