Голубика и шпинат появились на прилавках ярмарки в Бутырском

Благодаря тому, что зима и весна в этом году были теплыми, у жителей Бутырского уже в мае появилась возможность попробовать фрукты, овощи и ягоды, которые обычно появляются на прилавках ярмарок лишь с наступлением лета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии