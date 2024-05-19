Блиев был дисквалифицирован за запрещённый приём на ЧМ по дзюдо

Российский дзюдоист Аюб Блиев был дисквалифицирован в полуфинале чемпионата мира. В схватке в весовой категории до 60 кг с тайваньцем Юнг Вэй Яном россиянин сделал запрещённое действие против соперника — «ваки-гатамэ» (болевой захват руки).