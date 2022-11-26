Стрельба из БТР-82А: мобилизованные проходят боевую подготовку в Калининградской области

В подразделениях морской пехоты Балтийского флота экипажи бронетранспортеров БТР-82А, состоящие из граждан, призванных из запаса в рамках частичной мобилизации, совершенствуют мастерство по вождению боевых машин в сложных условиях местности на полигоне «Хмелевка» в Калининградской области.