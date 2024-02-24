Это новый Changan Uni-V. Обновленный лифтбэк показали на официальных изображениях за месяц до премьеры

Changan опубликовала официальные изображения обновленного лифтбэка Uni-V. Машина будет продаваться в Китае как с обычными моторами (в четырех комплектациях), так и с гибридными силовыми установками (в шести комплектациях).
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