Подушка безопасности выстрелила деталью: На Филиппинах произошло ДТП с туристом из России

Мужчина стал инвалидом. Уже три месяца его не могут перевезти в Россию для лечения. Семья пострадавшего готовит иск к японской корпорации, требуя компенсации за медицинские расходы и оплату транспортировки на Родину.
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