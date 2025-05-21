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Подушка безопасности выстрелила деталью: На Филиппинах произошло ДТП с туристом из России

Подушка безопасности выстрелила деталью: На Филиппинах произошло ДТП с туристом из России

Мужчина стал инвалидом. Уже три месяца его не могут перевезти в Россию для лечения. Семья пострадавшего готовит иск к японской корпорации, требуя компенсации за медицинские расходы и оплату транспортировки на Родину.

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