Пушилин выразил соболезнования родным погибшего журналиста Мартемьянова

Погибший 4 января при атаке ВСУ на автомобиль в ДНР журналист «Известий» Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и выразил соболезнования родным и коллегам.