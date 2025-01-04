Пушилин выразил соболезнования родным погибшего журналиста Мартемьянова

Погибший 4 января при атаке ВСУ на автомобиль в ДНР журналист «Известий» Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и выразил соболезнования родным и коллегам.
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