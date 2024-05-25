В Британии предложили запретить использовать телефоны детям до 16-ти лет

Депутаты Великобритании призвали правительство рассмотреть вопрос о полном запрете использования смартфонов для детей младше 16 лет, а также предложили установить запреты на использование мобильных телефонов в школах, об этом информирует The Guardian.
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