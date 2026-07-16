❄️Жара сохранится: резкого изменения погоды в ближайшие дни не ожидается. По данным синоптиков, завтра в Омской области ожидается до +29°.
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❄️Жара сохранится: резкого изменения погоды в ближайшие дни не ожидается. По данным синоптиков, завтра в Омской области ожидается до +29°.
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