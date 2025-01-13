Авиакомпания выступила с заявлением после снятия Нурмагомедова с рейса

Американская авиакомпания Frontier Airlines сделала краткое заявление из-за скандала, который возник после снятия с рейса российского бойца, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
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