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Авиакомпания выступила с заявлением после снятия Нурмагомедова с рейса

Авиакомпания выступила с заявлением после снятия Нурмагомедова с рейса

Американская авиакомпания Frontier Airlines сделала краткое заявление из-за скандала, который возник после снятия с рейса российского бойца, бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

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