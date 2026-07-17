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Иноагенту Надеждину вызвали скорую помощь в суд из-за ухудшения самочувствия

Иноагенту Надеждину вызвали скорую помощь в суд из-за ухудшения самочувствия

Политику-иноагенту Борису Надеждину* вызвали скорую помощь в Долгопрудненский суд, где рассматривается протокол о привлечении его к ответственности за демонстрацию экстремистской символики, из-за ухудшения его самочувствия.

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