Иноагенту Надеждину вызвали скорую помощь в суд из-за ухудшения самочувствия

Политику-иноагенту Борису Надеждину* вызвали скорую помощь в Долгопрудненский суд, где рассматривается протокол о привлечении его к ответственности за демонстрацию экстремистской символики, из-за ухудшения его самочувствия.
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