ГУР ищет цели без остановки – новое покушение на офицера Генштаба. Пинчук: "Под прицелом не только военные"

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Комментарии
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Георгий Корнев
И вы туда же про наивность и доверчивость, а не про технологии и социальную инженерию. Основное правило страховщиков, сначала запугать, а потом продать страховку. Здесь так же часто действуют (ваши в клады под угрозой). Но есть еще одна технология. А налогия в технике так называемая DoS-атака Механизм действия. DoS-атака выполняется путём отправки большого количества запросов на сервер. Эти запросы перегружают систему, из-за чего она не справляется с обработкой и перестаёт работать. Смысл при большом количестве информации, мозги отключаются да же у компьютера. Мошенники стараются держать на трубке как можно дольше. При этом у них самих мозги могут &quot;закипеть&quot;. Для избежания этого, они в процессе диалога передают трубку от одного к другому. Жертва часами висит на телефоне. Следовательно надо разработать лимит по продолжительности разговора. Да и закон яровой не отменяли. Можно настроить сеть на определённые фраза переключать на оперативника. Предвижу, а как же демократия. Прекращение финансирования ВСУ и вербовки СБУ наших граждан оправдает расходы. Ещё на счёт времени ограничения входящих. Как то раньше обходились без мобильников. Надо технологиям противопоставлять технологии, а не оставлять граждан один на один с мошенниками. Сколько передач не смотрел, не разу не слышал, что бы народу разъясняли, что, что перекидка трубки от одного к другому явный признак мошенничества. Хорошо хоть &quot;перехватчики&quot; время у них отнимают, и тем спасают многих от убытков.
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6 час.
Анна Эржибова
Народ,без оскорбления нельзя?если не заметили все в одной лодке,даже полицаи,надо объединяться а не грызть друг-друга
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6 час.
Анна Эржибова
Правда не нравится никому,кроме как засирает череп молодым и не более блаблабла
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6 час.
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