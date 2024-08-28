Андрей Губин представил отрывок новой песни

Музыкант отметил, что может продать композицию другому исполнителю Андрей Губин, 50-летний артист, который почти 20 лет не выступал, согласился принять участие в творческом вечере в рамках "Новой волны 2024" в Сочи.
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