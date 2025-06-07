Котопёс недели: возьмите из приюта пса Мистера Уточкина или кота Барона

Два крутых питомца ждут встречи со своими людьми в московских приютах. фото: приют «Дубовая роща» / приют БирюлевоМы продолжаем знакомить вас с питомцами, томящимися в вольерах столичных приютов в ожидании встречи со своими людьми.
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