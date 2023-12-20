Красноярка рассказала о преимуществах и недостатках Новосибирска

Я ни разу не была в Новосибирске. И, если честно, даже не горела желанием однажды оказаться там. Но по воле случая в ту сторону выдалась рабочая командировка, поэтому решила совместить приятное с полезным: и город посмотреть, и лично убедиться во всём, что рассказывали мне о нем.
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