Тело похищенной матери двоих детей извлекли из ямы

РЕН ТВ В Пакистане 28-летняя Набила Шахин, пропавшая вместе с двумя дочерьми, была найдена убитой, детей полутора и четырех лет удалось спасти.
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