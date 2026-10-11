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Тело похищенной матери двоих детей извлекли из ямы

Тело похищенной матери двоих детей извлекли из ямы

РЕН ТВ В Пакистане 28-летняя Набила Шахин, пропавшая вместе с двумя дочерьми, была найдена убитой, детей полутора и четырех лет удалось спасти.

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