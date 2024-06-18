Крупнейший объект здравоохранения построят до конца года для жителей Чулыма по нацпроекту

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в городе Чулыме Новосибирской области рекордно быстрыми темпами строится крупнейший объект здравоохранения, возводимый в регионе в 2024 году, – поликлиническое отделение ГБУЗ «Чулымская ЦРБ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии