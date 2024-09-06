Белому дому не понравились комментарии Путина об американских выборах

Кирби призвал президента России перестать говорить о выборах в СШАНакануне президент России пошутил, что поскольку Джо Байден дал совет поддерживать Камалу Харрис на президентских выборах, Москва так и поступит.
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