Транспорт в новогоднюю ночь бесплатно перевезет пассажиров в Южнопортовом

Проезд на станциях метро «Кожуховская», «Дубровка» и «Волгоградский проспект», а также на станции «Дубровка» МЦК и ряде маршрутов наземного транспорта в Южнопортовом районе в новогоднюю ночь (с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января) будет бесплатным.