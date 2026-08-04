Создатели нового "Колобка" публично затравили московского электрика за то, что он раскритиковал их фильм

Режиссёр фильма "Последний богатырь. Колобок" Антон Маслов и исполнитель главной роли в ленте Дмитрий Журавлёв публично высмеяли и оскорбили зрителя — московского электрика — после того, как он раскритиковал графику в трейлере картины.