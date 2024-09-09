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В России ответили на слова Шольца о моменте для мирных переговоров по Украине

В России ответили на слова Шольца о моменте для мирных переговоров по Украине

Запад не готов к мирным переговорам по Украине с участием России, раз продолжает поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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