В России ответили на слова Шольца о моменте для мирных переговоров по Украине

Запад не готов к мирным переговорам по Украине с участием России, раз продолжает поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
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