Daily Outlook on NQ. Walkthrough of London & NY session 19.10.26 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Tra3er_NeXuS Explained the narrative and the thought process behind my executions for today's action on the New York index futures .
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