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Говорит Европа ⚡

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Налоговая тайно получила данные о выездах всех украинцев

Налоговая тайно получила данные о выездах всех украинцев

Почему ГНС получила автоматический доступ к данным о выезде граждан без решения парламента? Какие именно нормы закона нарушает межведомственное соглашение? Чем новый доступ налоговиков грозит ФЛП без наёмных работников? И какие ещё госорганы пытались получить доступ к пограничной базе, но им отказали? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.

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