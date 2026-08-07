Налоговая тайно получила данные о выездах всех украинцев

Почему ГНС получила автоматический доступ к данным о выезде граждан без решения парламента? Какие именно нормы закона нарушает межведомственное соглашение? Чем новый доступ налоговиков грозит ФЛП без наёмных работников? И какие ещё госорганы пытались получить доступ к пограничной базе, но им отказали? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.