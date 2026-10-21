Французский бомбардировщик Amiot 351/354 отличался высокими лётными характеристиками и простотой пилотирования, однако затянувшиеся испытания, противоречивые требования военных и проблемы серийного производства не позволили ему полностью раскрыть свои возможности в боях 1940 года.