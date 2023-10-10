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Пластический хирург вспомнил о планах Собчак «переделать все лицо»

Пластический хирург вспомнил о планах Собчак «переделать все лицо»

Пластический хирург вспомнил о планах Собчак «переделать все лицо»ксения собчакПластический хирург Артур Рыбакин заявил в шоу «Ты не поверишь!», что телеведущая и журналистка Ксения Собчак обращалась к нему за консультацией.

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Константин Котельников
Ксюшади нужен не пластический хирург, а коновал...
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