Пластический хирург вспомнил о планах Собчак «переделать все лицо»ксения собчакПластический хирург Артур Рыбакин заявил в шоу «Ты не поверишь!», что телеведущая и журналистка Ксения Собчак обращалась к нему за консультацией.
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