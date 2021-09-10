Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Вот опять подхватили словечко фейк, а по нашему нельзя что ли назвать враньё. Так то получше будет. Да , льют нам в ...«В обществе возни...
  • Konstantin Петров
    Молодцы. Если хочешь что-то сделать, сделай это сам.Жители Коломны ус...
  • Константин Белимов
    Вот твоя ограниченность, что даже понятие придумать не можешь! Развивай воображение, оно поможет придумывать ко всему...Жизнь миллионов п...

Центр обработки данных будет построен на территории опережающего развития в Приморье

Центр обработки данных будет построен на территории опережающего развития в Приморье

Единый институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн), и ООО "Кей Поинт" (бренд Key Point) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации в Приморском крае инвестиционного проекта "Строительство Центра обработки данных (ЦОД)*" на территории опережающего развития "Надеждинская".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх