Центр обработки данных будет построен на территории опережающего развития в Приморье

Единый институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн), и ООО "Кей Поинт" (бренд Key Point) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации в Приморском крае инвестиционного проекта "Строительство Центра обработки данных (ЦОД)*" на территории опережающего развития "Надеждинская".
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
Свежие комментарии