Центр обработки данных будет построен на территории опережающего развития в Приморье

Единый институт развития — Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн), и ООО "Кей Поинт" (бренд Key Point) заключили соглашение о сотрудничестве в реализации в Приморском крае инвестиционного проекта "Строительство Центра обработки данных (ЦОД)*" на территории опережающего развития "Надеждинская".