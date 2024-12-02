☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 378 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Журавлева
    Да хрен теперь ей вместо денег в ротару....)))))))Продюсер Морозов:...
  • ММ
    Горе побеждённым!Уже и надоело гов...
  • Игорь Спиридонов
    Как раньше просто было :вот колесо у телеги - кто выше его - иди, там дяденька с мечом стоит, он ждёт. А кто ниже - н...Уже и надоело гов...

Продюсер Морозов: Ротару ненавидела гастролировать по России

Продюсер Морозов: Ротару ненавидела гастролировать по России

Певица София Ротару ненавидела ездить с гастролями по России, об этом в разговоре с aif.ru рассказал знаменитый продюсер Евгений Морозов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Что лайка, что бабалка, что соньказолотаяручка одним мирром мазаны, все-&quot;кормилицы&quot;, как бы мы без них выжили...😏
Ответить
4 час.
Татьяна
Ротару ненавидела гастролировать по России, но денежки российские очень любила, на них и разбогатела.Мразь она самая настоящая.
Ответить
2 час.
Светлана Журавлева
Да хрен теперь ей вместо денег в ротару....)))))))
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх