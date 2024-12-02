Продюсер Морозов: Ротару ненавидела гастролировать по России

Надежда Что лайка, что бабалка, что соньказолотаяручка одним мирром мазаны, все-"кормилицы", как бы мы без них выжили...😏

Татьяна Ротару ненавидела гастролировать по России, но денежки российские очень любила, на них и разбогатела.Мразь она самая настоящая.