Певица София Ротару ненавидела ездить с гастролями по России, об этом в разговоре с aif.ru рассказал знаменитый продюсер Евгений Морозов.
Продюсер Морозов: Ротару ненавидела гастролировать по России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Что лайка, что бабалка, что соньказолотаяручка одним мирром мазаны, все-"кормилицы", как бы мы без них выжили...😏
Ответить
4 час.
Татьяна
Ротару ненавидела гастролировать по России, но денежки российские очень любила, на них и разбогатела.Мразь она самая настоящая.
Ответить
2 час.
Светлана Журавлева
Да хрен теперь ей вместо денег в ротару....)))))))
Ответить
1 час.
Свежие комментарии