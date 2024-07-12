Украина копит военные катера для десантных операций в Черном море

По утверждению обитателей бывшей УССР, БЭК – украинская разработка, но ряд экспертов считает, что комплектующие для них производятся в США и Великобритании, а на Украине происходит только «отвёрточная сборка» катеров-брандеров. Сложно сказать, насколько можно доверять этому: американцам БЭК явно без надобности – у них флот сильный, британцам... От них диверсий ждать вполне возможно, но сведений о разработке подобного оружия в Соединённом Королевстве не встречалось. А вот где БЭК-камикадзе однозначно разрабатывают, так это в Турции! Разработчиком выступает компания Meteksan Savunma, производителем – ARES Shipyard. БЭК ULAQ KAMA на сайте компании позиционируется как game changer – «изменяющий правила игры». Эти слова достаточно прозрачно намекают, что данный катер уже где-то применялся, к тому же, цитируя президента Meteksan Savunma Селчука Керема Алпарслана, прямо указывается, что катер будет поставляться как ВМС Турции, так и её «союзникам». Так что я рискну предположить: безэкипажные катера типа Magura V5 имеют не американское или британское, а турецкое происхождение. В конце концов «Байрактары» в ходе СВО ВСУ пытались применять достаточно активно. До тех пор, пока российская ПВО не помножила их на ноль. Как ни странно, гораздо менее технически сложные БЭК оказались значительно более сложной целью и основательно попили крови морякам Черноморского флота.

ВТ

Василий Топчий

Тем не менее сегодня мы наблюдаем снижение боевой эффективности БЭК. Ведь даже несмотря на сильно шагнувшую вперёд техническую базу, современные безэкипажные катера сохранили все недостатки итальянских МТМ времён Второй мировой войны. Их достаточно легко обнаружить, а обнаруженный БЭК – обречён. По сути дела, борьба с катерами-камикадзе требует не нового оружия и технических средств, а нормальной организации службы на кораблях и в военно-морских базах. Ну и регулярного патрулирования акватории Чёрного моря авиацией: БЭК – не торпеда, он с воздуха обнаруживается на счёт раз. Заканчивая рассказ о безэкипажных катерах, стоит задаться вопросом: а нужно ли подобное оружие ВМФ России? На мой взгляд – и да и нет. У Украины ВМС на Чёрном море закончились, для российских БЭК-камикадзе просто не осталось целей. Но ведь безэкипажные катера могут выполняться не только в ударном, но и в разведывательном варианте! И вот здесь они Черноморскому флоту могут пригодиться. Обнаружить БЭК при помощи РЛС сложнее, чем самолёт-разведчик (или разведывательный БПЛА). Для обнаружения с воздуха – нужны ВВС, которых у Украины почти не осталось, а тому, что осталось, работать в условиях господства в воздухе ВВС и ПВО России – предельно сложно. Так что беспилотные катера-разведчики – это действительно перспективно!