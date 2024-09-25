Во Франции могут рассмотреть инициативу об отставке Макрона 2 октября

Комитет по законодательным вопросам французского нацсобрания 2 октября рассмотрит инициативу левой партии «Неподчинившаяся Франция» о вынесении на обсуждение резолюции об отставке лидера старны Эммануэля Макрона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии