В региональных следственных управлениях офицеры СК России увековечили память о следователях Петра I

В начале июня в Санкт-Петербурге Председатель Следственного комитета Российской Федерации дал старт эстафете «Следственным канцеляриям Петра I – Виват!» в честь великого царя-реформатора и основателя первых отечественных органов предварительного следствия Петра I.
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