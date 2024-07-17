Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 887 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    А  то мы  этого  не  знали. В любой  стране  это не  простой  вопрос.Москалькова назва...
  • Светлана Петрова
    Байден стал шустрее после дебатов, кажется, они умеют генерировать мозг«Женское трио»: р...
  • Анатолий Рябенко
    Другого от этого флюгера Лукашенко и ждать нечего. Что не понять? ВСУ этих военных на границе с Белоруссией перенапра...Лукашенко: ситуац...

Возможный участник подрывов на «СП» вышел из СИЗО благодаря Порошенко

Возможный участник подрывов на «СП» вышел из СИЗО благодаря Порошенко

Украинский разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО, сообщает украинская служба BBC News. Бывший президент страны Петр Порошенко внес за него залог в размере 9 млн гривен (19,2 млн рублей или более $219 тысяч).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх