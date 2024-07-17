Возможный участник подрывов на «СП» вышел из СИЗО благодаря Порошенко

Украинский разведчик Роман Червинский вышел из СИЗО, сообщает украинская служба BBC News. Бывший президент страны Петр Порошенко внес за него залог в размере 9 млн гривен (19,2 млн рублей или более $219 тысяч).
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