В России объяснили отказ Трампа пустить Макрона на беседу с Зеленским

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков предположил, почему президент США Дональд Трамп не дал присоединиться лидеру Франции Эммануэлю Макрону к разговору с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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