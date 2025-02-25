Нас точит семя орды… Почему ДУМ любуется картинами с ордынцами, попирающими русских

Некоторое время назад так называемое духовное управление мусульман (ДУМ) угодило в очередной скандал (предыдущий, не менее громкий, касался разрешения на многоженство) – в кабинете заместителя председателя ДУМ Дамира Мухетдинова обнаружили картину, на которой изображены ордынцы, попирающие поверженных русских воинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии