Крипто-вселенная Nike-RTFKT приближается к $1,4 млрд

Менее чем за два года мир невзаимозаменяемых токенов (NFT) Nike и RTFKT продемонстрировал значительный рост, обеспечив объем торгов более одного миллиарда долларов и заработав более ста миллионов долларов, несмотря на преобладающие условия медвежьего рынка.