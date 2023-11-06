Крипто-вселенная Nike-RTFKT приближается к $1,4 млрд

Менее чем за два года мир невзаимозаменяемых токенов (NFT) Nike и RTFKT продемонстрировал значительный рост, обеспечив объем торгов более одного миллиарда долларов и заработав более ста миллионов долларов, несмотря на преобладающие условия медвежьего рынка.
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