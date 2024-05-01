В Краснодаре стримершу оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

В Краснодаре 27-летнюю местную жительницу привлекли к административной ответственности за публикацию в Сети оскорбительного контента и дискредитацию ВС РФ, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.
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