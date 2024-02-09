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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум од...

В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум од...

В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-LifeПортал PC Gamer обратил внимание, что датамайнер Максим Полетаев, более известный под псевдонимом Gabe Follower, обнаружил в недавнем обновлении Counter-Strike 2 следы сразу двух будущих игр Valve.

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