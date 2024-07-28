Фаршированные перцы по турецкому рецепту. Как в отелях Антальи, где за ними всегда очереди

В элитных отелях Антальи часто предлагают фирменное блюдо — турецкие фаршированные перцы. В отличие от привычных мясных вариантов, эти перцы готовятся полностью без мяса, но получаются даже более вкусными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии