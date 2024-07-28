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Фаршированные перцы по турецкому рецепту. Как в отелях Антальи, где за ними всегда очереди

Фаршированные перцы по турецкому рецепту. Как в отелях Антальи, где за ними всегда очереди

В элитных отелях Антальи часто предлагают фирменное блюдо — турецкие фаршированные перцы. В отличие от привычных мясных вариантов, эти перцы готовятся полностью без мяса, но получаются даже более вкусными.

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Комментарии
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Виктор zz
В элитных отелях Антальи в принципе не могут быть очереди за едой - иначе они не элитные. Тем более за фаршированными перцами без мяса!
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