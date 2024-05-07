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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кендрик Нанн продлил контракт с «Панатинаикосом» на 2 года

Новое соглашение включает в себя опцию перехода в НБА этим летом. Нанн помог «Панатинаикосу» выйти в «Финал четырех» Евролиги 2024 года, набрав 27 очков, 5 подборов и 4 передачи в решающем матче серии плей-офф против «Маккаби Тель-Авив» (81:72, 3-2).

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