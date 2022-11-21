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Беженцы с Украины остались без еды на несколько дней на госбазах в Болгарии

Беженцы с Украины остались без еды на несколько дней на госбазах в Болгарии

Несколько сотен наиболее уязвимых украинских беженцев — в основном матери с детьми, пенсионеры и инвалиды, размещенные на болгарских государственных базах, — после 15 ноября остались без еды, 21 ноября передает Болгарское национальное радио.

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