Беженцы с Украины остались без еды на несколько дней на госбазах в Болгарии

Несколько сотен наиболее уязвимых украинских беженцев — в основном матери с детьми, пенсионеры и инвалиды, размещенные на болгарских государственных базах, — после 15 ноября остались без еды, 21 ноября передает Болгарское национальное радио.
Несколько сотен наиболее уязвимых украинских беженцев — в основном матери с детьми, пенсионеры и инвалиды, размещенные на болгарских государственных базах, — после 15 ноября остались без еды, 21 ноября передает Болгарское национальное радио.
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