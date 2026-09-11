«Авто.ру» покажет, как били машину: в отчётах появились фото повреждений

Фотографии появились в разделе страховых случаев Команда «Авто.ру» добавила в «Отчёты Авто.ру» фотографии повреждений автомобилей, полученные во время страховых осмотров.
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